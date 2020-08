Navalny: per Berlino 'probabile' sia stato avvelenato (Di lunedì 24 agosto 2020) ANSA, - Berlino, 24 AGO - Il governo tedesco chiede che vi sia piena trasparenza sul caso Navalny e il portavoce Steffen Seibert ha detto di ritenere che sia "piuttosto probabile" che il dissidente ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Navalny per Navalny, per Berlino l'avvelenamento è «abbastanza probabile» Corriere della Sera Navalny: per Berlino 'probabile' sia stato avvelenato

Germania-Russia: portavoce governo tedesco Seibert, avvelenamento Navalny molto probabile

Berlino, 24 ago 14:26 - (Agenzia Nova) - Il governo tedesco ritiene “molto probabile” l'avvelenamento di Aleksej Navalny, principale esponente dell'opposizione russa ricoverato in coma presso la Chari ...

Berlino, 24 ago 14:26 - (Agenzia Nova) - Il governo tedesco ritiene "molto probabile" l'avvelenamento di Aleksej Navalny, principale esponente dell'opposizione russa ricoverato in coma presso la Chari ...