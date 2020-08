Navalny, medici russi: 'Dai nostri test non risulta alcuna tossina' (Di lunedì 24 agosto 2020) I medici russi che hanno curato Alexei Navalny durante il suo ricovero in Siberia hanno detto di non aver trovato nel sangue inibitori della colinesterasi, la sostanza che per la Germania sarebbe ... Leggi su tgcom24.mediaset

riotta : .@navalny avvelenato dicono i medici tedeschi silenzio italiano imbarazzante - LaStampa : L'ospedale di Berlino dove è ricoverato il leader dell'opposizione russa, Alexei Navalny, ha fatto sapere che i tes… - Davide : Ora che Alexei Navalny è ufficialmente stato avvelenato – con inibitori della colinesterasi, dicono i medici di Ber… - magnagati86 : RT @catlatorre: Secondo i medici di Berlino, l'oppositore di Putin - #Navalny - è stato avvelenato. Chissà cosa ne pensano i leader della… - CDR38959346 : RT @riotta: .@navalny avvelenato dicono i medici tedeschi silenzio italiano imbarazzante -