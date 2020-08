«Navalny è stato avvelenato, rischia danni al sistema nervoso»: la conferma dell’ospedale tedesco. Dopo Merkel anche l’Ue chiede un’indagine indipendente (Di lunedì 24 agosto 2020) Alexei Navalny, l’oppositore del presidente russo Vladimir Putin, presenta «tracce di avvelenamento». Ad affermarlo è l’ospedale di Berlino dove Navalny è ricoverato, Dopo i test clinici effettuati sul paziente. Navalny non sarebbe in pericolo di vita, ma i medici non escludono «effetti a lungo termine» sul sistema nervoso. I fatti si riferiscono allo scorso 20 agosto, quando il noto avversario del Cremlino sarebbe stato avvelenato mentre si trovava su un volo di rientro a Mosca da un viaggio in Siberia. L’aereo è stato costretto a un atterraggio di emergenza Dopo che Navalny si è sentito male ed è ... Leggi su open.online

