Navalny è stato avvelenato: lo confermano i medici dell’ospedale di Berlino (Di lunedì 24 agosto 2020) I medici tedeschi l'hanno scritto chiaramente: Alexei Navalny presenta tracce di avvelenamento. Lo riferisce l'ospedale di Berlino dove l'oppositore russo è ricoverato dopo i test clinici effettuati sul paziente. I medici che hanno in cura il dissidente non escludono effetti a lungo termine sulla sua salute dovuti al veleno riscontrato Leggi su firenzepost

Analisi più approfondite saranno effettuate per determinare quale possa essere stata la sostanza. I medici dell'ospedale Charité di Berlino hanno anche avvertito che "non si possono escludere danni a ...