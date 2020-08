Navalny, Berlino: 'Sotto protezione dell'Anticrimine federale' (Di lunedì 24 agosto 2020) Il dissidente russo Alexei Navalny, ricoverato all'ospedale Charite di Berlino, è stato posto Sotto la protezione dell'Anticrimine federale tedesco Bka. Lo ha confermato il portavoce di Angela Merkel ... Leggi su tgcom24.mediaset

LiaQuartapelle : L’arrivo di @Navalny a Berlino per essere curato, scortato in sicurezza, conferma che il mondo libero esiste ancora… - Agenzia_Ansa : #Navalny fu sorvegliato durante il suo viaggio in Siberia. Dall'ospedale di Berlino dove è ricoverato fanno sapere… - Corriere : Navalny verso Berlino: l’oppositore trasportato in segreto dall’ospedale all’aeroporto - EURACTIVItalia : ??Da oggi tornano le Capitali, la newsletter di @EURACTIV con le ultime notizie da tutte le capitali europee: ????????????… - fisco24_info : Navalny: Berlino ritiene «probabile» che sia stato avvelenato: Lo sostiene il portavoce di Angela Merkel che ha con… -