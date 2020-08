Nations League, le scelte di Low per Germania-Spagna: “Vi svelo i nomi dei non convocati” (Di lunedì 24 agosto 2020) Le scelte di Joachim Low.La stagione di calcio 2019/20 si è conclusa nella giornata di ieri con la sfida tra il Bayern Monaco e il PSG, valida per la finale di Champions League: i bavaresi hanno vinto 1 a 0 grazie al gol di Coman alzando al cielo il trofeo per la sesta volta nella loro storia.Adesso i giocatori dovranno subito iniziare a prepararsi per l'inizio della prossima stagione, che partirà con la Nations League i primi giorni di settembre. Tra le Nazionali impegnati anche la Germania, che subito dovrà sostenere un big match affrontando la Spagna. A pochi giorni dalla sfida il ct della selezione tedesca, Joachim Low, ha espresso ai microfoni della Federazione tutta la sua voglia di ritornare in ... Leggi su mediagol

Mediagol : #NationsLeague, le scelte di Low per #Germania-Spagna: “Vi svelo i nomi dei non convocati” - Mediagol : #NationsLeague, le scelte di Low per Germania-Spagna: 'Vi svelo i nomi dei non convocati' - marco_rogerio_ : RT @sportface2016: #Portogallo, #Ronaldo convocato per le sfide di Nations League - sportface2016 : #Portogallo, #Ronaldo convocato per le sfide di Nations League - infoitsport : Nations League, Mancini può convocare fino a 33 giocatori. La grande novità sarà Ciccio Caputo -