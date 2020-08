Napoli, tra ritorni e facce nuove: i convocati per il ritiro a Castel di Sangro (Di lunedì 24 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ finito il countdown: comincia oggi la stagione del Napoli con il ritiro a Castel di Sangro. Come riportato direttamente dal sito ufficiale azzurro, la squadra svolgerà il primo allenamento in Abruzzo nel pomeriggio. Nel frattempo, sono state già ufficializzate due amichevoli: – Venerdì 28 agosto: triangolare Napoli-L’Aquila-Castel di Sangro (ore 17.30) – Venerdì 4 settembre: Napoli-Teramo (ore 17) Questa invece la lista di convocati per il ritiro che terminerà il prossimo 4 settembre: Portieri: Ospina, Meret, Contini.Difensori: Di Lorenzo, Hysaj, Malcuit, Manolas, Ghoulam, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui, Rrahmani, ... Leggi su anteprima24

SkyTG24 : Coronavirus, De Luca: “Tra 15 giorni valuteremo stop mobilità Regioni” - CCISS_Ministero : A1 Roma-Napoli code per 6 km causa incidente tra Svincolo Ferentino (Km 618,5) e A1 Svincolo Anagni - Fiuggi (Km… - LuceverdeRadio : #autostrade ?#incidente - A1 Roma-Napoli code di 5 km tra Ferentino e Anagni > Milano Uscita consigliata > Roma: A… - TrafficoA : A1 - Frosinone-Anagni - Coda A1 Roma-Napoli Coda di 5 km tra Ferentino e Anagni per incidente Entrata consigliata verso Roma: A... - CCISS_Ministero : A22 Brennero-Modena code per 2 km causa traffico intenso tra Svincolo Carpi (Km 11) e A22 Allacciamento A1 Milano… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli tra Degrado a Napoli, opere incompiute tra burocrazia e ritardi dall'Arenella ai Colli Aminei Il Mattino Traffico: giornata da bollino rosso Code per i traghetti a Messina

Bollino rosso per il traffico su tutta la rete stradale per il rientro verso le grandi città e gli spostamenti verso le località turistiche. Dalle 7 alle 22 di domenica è attiva la limitazione alla ci ...

Il Genoa a caccia di difensori: si pensa a Luperto del Napoli

Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. Dopo il no del Celtic, si apre una nuova possibilità per Sebastiano Luperto. Secondo Areanapoli.it il difensore (valutato 5 milioni di eu ...

Bollino rosso per il traffico su tutta la rete stradale per il rientro verso le grandi città e gli spostamenti verso le località turistiche. Dalle 7 alle 22 di domenica è attiva la limitazione alla ci ...Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. Dopo il no del Celtic, si apre una nuova possibilità per Sebastiano Luperto. Secondo Areanapoli.it il difensore (valutato 5 milioni di eu ...