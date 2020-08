Napoli, si allontana Karbownik. Spunta l'alternativa Tagliafico (Di lunedì 24 agosto 2020) Ci si mette la Premier League tra il Napoli e il mercato: dopo Gabriel Magalhaes , ormai a un passo dall' Arsenal , rischia di saltare pure Michal Karbownik , sul quale, oltre alle squadre inglesi, è ... Leggi su quotidiano

Napoli, 24 agosto 2020 - Ci si mette la Premier League tra il Napoli e il mercato: dopo Gabriel Magalhaes, ormai a un passo dall'Arsenal, rischia di saltare pure Michal Karbownik, sul quale, oltre all ...Prof. Mazzoni: “Serie A non a rischio, ma riportare i tifosi allo stadio sarà più complicato. Due fattori saranno cruciali” In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello i ...