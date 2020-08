Napoli, i convocati di Gennaro Gattuso per il ritiro di Castel di Sangro (Di lunedì 24 agosto 2020) Attraverso un comunicato ufficiale, il Napoli ha reso noti i nomi dei calciatori convocati da Gennaro Gattuso per il ritiro pre-campionato a Castel di Sangro, in programma dal 24 agosto al 4 settembre. I partenopei, durante queste settimane, disputeranno un triangolare con L’Aquila e il Castel di Sangro il 28 agosto, mentre il 4 settembre scenderanno in campo per un’amichevole contro il Teramo. Di seguito la lista dei convocati: Ospina, Meret, Contini, Di Lorenzo, Hysaj, Malcuit, Manolas, Ghoulam, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui, Rrahmani, Luperto, Allan, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne, Politano, Llorente, Lozano, Mertens, Milik, Osimhen, Ounas, Younes, Bifulco, Ciciretti, Gaetano, ... Leggi su sportface

