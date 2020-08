Napoli ed Everton vicini all’accordo per Allan, si chiude a 35 milioni (30 cash e il resto benefit) (Di lunedì 24 agosto 2020) “La distanza tra Napoli e Liverpool ormai è niente, perché un paio di milioni di euro nel calcio sono (eh sì) bruscolini: e basterà una telefonata ancora, forse due, prima di concludere un affare che ha avuto bisogno dei suoi tempi e di una dialettica indispensabile per avvicinarsi”. Lo scrive il Corriere dello Sport parlando della trattativa tra Everton e Napoli per Allan. “L’ultimo chilometro è cominciato, con l’ennesimo contatto assai ravvicinato, e la settimana giusta ormai sembra possa essere questa”. L’Everton ha alzato l’offerta dai 25 milioni iniziali a 30. “I venticinque milioni di euro sono diventati circa trenta e per stringersi la mano basterà ... Leggi su ilnapolista

AlfredoPedulla : #Allan: offerta #Everton 25 milioni di sterline più 4-5 di bonus. Il #Napoli chiede 4-5 milioni in più, fiducia - claudioruss : Ciro Venerato a @CalcioNapoli24: “Definito il rinnovo del contratto di #Zielinski: 4 anni di contratto a 3,5mln più… - napolista : Napoli ed Everton vicini all’accordo per Allan, si chiude a 35 milioni (30 cash e il resto benefit) Sul CorSport. P… - Spazio_Napoli : - Addo1878 : RT @claudioruss: Ciro Venerato a @CalcioNapoli24: “Definito il rinnovo del contratto di #Zielinski: 4 anni di contratto a 3,5mln più 0,5mln… -