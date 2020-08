Naike Rivelli duro attacco a Caterina Collovati dopo la foto pubblicata da Arisa (Di lunedì 24 agosto 2020) dopo la foto pubblicata da Arisa è scontro tra Naike Rivelli e Caterina Collovati, la Rivelli definisce la Collovati «Maestrina frustrata…Evviva la fi*a». Il post di Arisa contro il body shaming continua a tenere banco. La cantante nei giorni scorsi ha pubblicato su Instagram una fotografia al mare, in costume, senza nascondere le imperfezioni di un fisico normale e oggi in suo supporto si leva anche la voce di Naike Rivelli. La showgirl replica a Caterina Collovati dandone della “maestrina frustrata” e tacciandola di perbenismo. Nei giorni scorsi la foto di ... Leggi su musicaetesti.myblog

