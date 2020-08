Musumeci sfida il governo: “Via i clandestini dalla Sicilia, salute competenza mia”. Il Viminale prende tempo (Di lunedì 24 agosto 2020) Palermo, 24 ago – E’ scontro totale tra Regione Sicilia e governo giallofucsia. Il governatore Nello Musumeci, come annunciato, ha firmato un’ordinanza con cui chiude tutti gli hotspot e i centri accoglienza e “espelle” dall’isola tutti i clandestini che a centinaia sono sbarcati negli ultimi giorni. Per tutta risposta, il Viminale respinge la richiesta e dice al presidente della Regione che non ha competenze in materia perché è il governo a decidere. La reazione del ministero dell’Interno ha scatenato le ire di Musumeci e di quanti, a partire dall’opposizione di centrodestra, sostengono il governatore e sottoscrivono il fatto che trattandosi di una emergenza sanitaria – che è assoluta ... Leggi su ilprimatonazionale

