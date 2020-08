Musumeci se la riprende con i migranti. Ma la Sicilia è la regione con il minor numero di tamponi effettuati in rapporto alla popolazione. M5S: “Si concentri sulla salute dei siciliani” (Di lunedì 24 agosto 2020) “C’è preoccupazione per i dati rivelati dal report dell’Ufficio Statistica del Comune di Palermo. La Sicilia risulta essere la regione con il minor numero di tamponi effettuati in rapporto alla popolazione residente, addirittura meno della metà della media nazionale. Il presidente Musumeci, invece di emanare ordinanze farlocche, si concentri sulla salute dei Siciliani, utilizzando le risorse messe a disposizione dal Governo nazionale, per migliorare il sistema sanitario regionale di sua competenza”. E’ quanto affermano i parlamentari nazionali del Movimento 5 Stelle, Roberta Alaimo, Valentina D’Orso e ... Leggi su lanotiziagiornale

