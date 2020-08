Musumeci rilancia al sfida al Viminale: "avanti con lo sgombero dei migranti" (Di lunedì 24 agosto 2020) "Io, come organo dello Stato, ho notificato l'ordinanza alle prefetture che rispondono al Viminale. Se chi ha l'obbligo non agisce se ne assume la responsabilità". Difende la sua ordinanza di svuotamento degli hotspot il governatore delle Sicilia Nello Musumeci, che in un'intervista al "Corriere della Sera" precisa: "Questo mio provvedimento arriva solo adesso, perché abbiamo atteso per mesi che il governo nazionale si desse una strategia. Ma abbiamo capito che la risposta da Roma è fatta di silenzi e omissioni. E ho dovuto adottare l'ordinanza che tutela il diritto alla salute di chi si trova in Sicilia e degli stessi migranti". All'accusa di sforare su competenze non sue, Musumeci replica affermando: "Non sforo un bel niente. Non posso assistere al concentramento di centinaia e ... Leggi su agi

Ultime Notizie dalla rete : Musumeci rilancia sfida