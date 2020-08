Musumeci: «Ho chiesto al governo navi-quarantena». Ma Salvini non era contrario? (Di lunedì 24 agosto 2020) Come previsto dalla ciclicità della storia, gli eventi sono destinati a ripetersi, anche nel breve volgere di poche settimane. E così, durante una diretta Facebook, il governatore della Regione Sicilia ha parlato della sua ordinanza – già bocciata dal Viminale e dalla Costituzione – sulla chiusura degli hot-spot e il divieto di ingresso e transito per i migranti. Nello Musumeci ha parlato delle richieste fatte nelle scorse settimane al governo per inviare sull’isola le navi-quarantena (oltre alla Moby Zaza e alla Snav Aurelia). Ma Salvini ha sempre attaccato il governo per questa soluzione. Dopo la Calabria, dunque, anche in Sicilia appare evidente come gli spot elettorali siano più fondamentali del dibattito interno. LEGGI ANCHE ... Leggi su giornalettismo

Palermo, 24 ago. (askanews) - "Gli hotspot e i centri d'accoglienza non sono rispondenti ai criteri di prevenzione previsti dalla condizione di emergenza da epidemia. Se chiediamo alla gente di tenere ...

“Le nostre città stanno diventando delle bombe a orologeria. Le politiche di accoglienza non si fanno con le ordinanze deportatorie e propagandistiche, ma con una seria pianificazione dei flussi migra ...

