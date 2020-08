Musumeci: "Governo crea campi di concentramento per migranti, pronti a ricorrere alla magistratura" (Di lunedì 24 agosto 2020) Non si è fatta attendere la controreplica del governatore della Sicilia, Nello Musumeci, alla nota ufficiale del Ministero dell’Interno. In conferenza stampa da Catania, il presidente della regione ha lanciato pesantissime accuse nei confronti di Roma. "Invece di rispondere con atti concreti - dichiara Musumeci -, il Governo centrale trova la soluzione: creiamo campi di concentramento, che chiamano tendopoli in un deposito militare a Vizzini, abbandonato da anni. Ci troviamo con tende che ricordano luoghi e scene da dimenticare assolutamente".Musumeci: "Numeri sugli sbarchi impressionanti"Rispondendo alla nota del Viminale, in cui si fa un appello alla collaborazione, il presidente della Regione Sicilia snocciola i numeri ... Leggi su blogo

