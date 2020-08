Musumeci: “Altri 58 immigrati positivi a Lampedusa. Il governo crea solo campi di concentramento” (Di lunedì 24 agosto 2020) Roma, 24 ago – “C’è chi parla di codicilli, di ordinanza legittima o nulla. Intanto, la notte scorsa si sono confermati 58 positivi a Lampedusa. E altri tamponi arriveranno in giornata per l’esito, al secondo controllo che ho disposto. Ulteriore dimostrazione che la mia ordinanza interviene su materia sanitaria e non sulla politica migratoria. Dal Viminale attendiamo risposte, non altro”. Così Nello Musumeci, con un post pubblicato questa mattina su Facebook, ha difeso a spada tratta la sua ordinanza con cui chiude tutti gli hotspot e i centri accoglienza in Sicilia ed “espelle” dall’isola tutti i clandestini che a centinaia sono sbarcati negli ultimi giorni. Al contempo il governatore siciliano ha comunicato la positività al coronavirus di altri 58 ... Leggi su ilprimatonazionale

