Municipio X, Alberto Sordi segreto: ed il Chiostro gli rende omaggio (Di lunedì 24 agosto 2020) Roma – Si è conclusa la prima parte del secondo lotto di “Ostiadamare”, la rassegna estiva del Municipio X che si tiene nel Chiostro di Palazzo del Governatorato. Sabato scorso nel programma di “Tratti femminili” e per la prima volta, il teatro è stato protagonista con “Sarah. Le memorie di Sarah Bernhardt”, spettacolo del quale sono stati splendidi protagonisti Antonia di Francesco e Alessandro Moser. Uno splendido testo per una altrettanto splendida messa in scena. Due interpretazioni d grande spessore per raccontare l’ultima estate della grande attrice francese in lotta con il passare degli anni e della gloria che fu. Alla intensa recitazione della Di Francesco ha risposto alla grande quella di Alessandro Moser. Un partner perfetto. E ieri sera, con “Le donne di ... Leggi su romadailynews

