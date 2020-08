MotoGp, l’ammissione di Valentino Rossi: “ho pianto vedendo Vietti sul podio. Mio fratello? Non pensi alla Ducati” (Di lunedì 24 agosto 2020) Un fine settimana non proprio da ricordare per Valentino Rossi, che si è consolato in Austria con i risultati dei suoi ragazzi dell’Academy, capaci di portare a casa due vittorie prima in Moto3 con Vietti e poi in Moto2 con Bezzecchi. Interrogato sulle prestazioni dei due giovani piloti dello Sky Racing Team VR46, il Dottore ha rivelato: “siamo felicissimi, è la prima doppietta per il nostro team. Quando ho visto Celestino sul podio e suonava l’inno italiano, mi è venuta giù la lacrimuccia. Poi ho visto anche Bezzecchi con l’inno, ma ero già troppo teso per la mia gara, quindi non ho pianto. Siamo contentissimi, perché stiamo facendo un grande lavoro di squadra. Mio fratello è in testa al campionato ed ha la ... Leggi su sportfair

