MotoGp, dramma sfiorato sulla pista di Zeltweg per Maverick Viñales – Il video (Di lunedì 24 agosto 2020) Tragedia sfiorata in MotoGp a Zeltweg, in Austria, per il pilota catalano Maverick Viñales. Ieri lo spagnolo è rimasto improvvisamente senza freni sulla sua Yamaha M1 mentre viaggiava a una velocità superiore ai 200 km/h. A quel punto il pilota si è gettato sulla pista rialzandosi senza conseguenze. La moto invece è andata a sbattere contro le protezioni del circuito e ha preso fuoco. Viñales aveva rischiato di rimanere coinvolto in un brutto incidente già la settimana scorsa, quando Johann Zarco con la sua Ducati ha allargato la traiettoria prima della staccata e ha tagliato la strada alla Yamaha di Franco Morbidelli che è stato toccato sull’anteriore a 300 km all’ora. I due sono andati fuori pista ... Leggi su open.online

