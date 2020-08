Morto il giornalista Arrigo Levi: aveva 94 anni. Lavorò con i presidenti Ciampi e Napolitano (Di lunedì 24 agosto 2020) Si è spento all'età di 94 anni il giornalista e scrittore Arrigo Levi . Iniziò la sua carriera giornalistica a Buenos Aires nel 1943, dopo essere stato costretto a trasferirsi in Argentina per ... Leggi su leggo

Corriere : È morto Arrigo Levi, il giornalista aveva 94 anni - chedisagio : ?? È morto Arrigo Levi - Leandro23870790 : RT @SkyTG24: Morto Arrigo Levi: giornalista, scrittore e consigliere di due presidenti - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LUTTO - E' morto il giornalista e scrittore Arrigo Levi, aveva 94 anni - napolimagazine : LUTTO - E' morto il giornalista e scrittore Arrigo Levi, aveva 94 anni -

Un altro lutto nel mondo del giornalismo in questo travagliato 2020: è morto all’età di 94 anni lo scrittore e giornalista Arrigo Levi. Nato a Modena nel 1926, è stato inviato e poi direttore del ...E' morto a 94 anni il giornalista e scrittore Arrigo Levi. Nato a Modena, è stato inviato e poi direttore de La Stampa. Corrispondente da Mosca prima per il Corriere della Sera e poi per Il Giorno, è ...