Morto Arrigo Levi, decano del giornalismo che emigrò per le leggi razziali (Di lunedì 24 agosto 2020) Ha diretto la Stampa dal 1973 al 1978, dove inventò l'inserto 'Tuttolibri', è stato corrispondente dall'estero per testate come il Corriere della Sera e il Giorno, esordì per la Gazzetta di Modena da ... Leggi su globalist

Agenzia_Ansa : E' morto stanotte nella sua casa romana Arrigo Levi, giornalista, scrittore e conduttore televisivo. Aveva 94 anni. - LaStampa : Grande lutto nel mondo del #giornalismo è morto a 94 anni #ArrigoLevi. È stato inviato e poi direttore de @LaStampa… - eziomauro : È morto Arrigo Levi, fu direttore della Stampa e consigliere di due presidenti - DanielaDalBen : RT @Gazzettino: Morto Arrigo Levi, il giornalista e scrittore aveva 94 anni - fabbri333 : E' morto Arrigo Levi, aveva 94 anni - Cronaca - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Arrigo È morto Arrigo Levi, fu direttore della Stampa e consigliere di due presidenti la Repubblica E' morto Arrigo Levi

Arrigo Levi, scomparso stamattina a Roma a 94 anni, è stato senza dubbio uno dei giornalisti italiani con lo sguardo più aperto. Prima di morire, nella stanza d’ospedale dove ha passato gli ultimi gio ...

AVEVA 94 ANNI

È morto stanotte nella sua casa romana Arrigo Levi, giornalista, scrittore, conduttore televisivo, aveva 94 anni essendo nato a Modena il 17 luglio 1926. Era tornato a casa dopo un lungo ricovero dovu ...

Arrigo Levi, scomparso stamattina a Roma a 94 anni, è stato senza dubbio uno dei giornalisti italiani con lo sguardo più aperto. Prima di morire, nella stanza d’ospedale dove ha passato gli ultimi gio ...È morto stanotte nella sua casa romana Arrigo Levi, giornalista, scrittore, conduttore televisivo, aveva 94 anni essendo nato a Modena il 17 luglio 1926. Era tornato a casa dopo un lungo ricovero dovu ...