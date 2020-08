Morto Alberto Gori | Si è spento a 91 anni il papà del sindaco di Bergamo (Di lunedì 24 agosto 2020) Alberto Gori è Morto a 91 anni. Era il papà del sindaco di Bergamo Giorgio Gori, ex figura di spicco delle reti Mediaset e marito di Cristina Parodi. Si è spento all’età di 91 anni, Alberto Gori, padre di Giorgio Gori, volto noto per le reti Mediaset, marito di Cristina Parodi e ora politico con … L'articolo Morto Alberto Gori Si è spento a 91 anni il papà del sindaco di Bergamo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Si è spento all’età di 91 anni, Alberto Gori, padre di Giorgio Gori, volto noto per le reti Mediaset, marito di Cristina Parodi e ora politico con il PD e sindaco di Bergamo. Giorgio Gori ha lavorato ...Ieri pomeriggio è morto il papà di Giorgio Gori, sindaco di Bergamo. Alberto Gori aveva 91 anni e viveva con la moglie Mimma Gavazzeni in via Borfuro a Bergamo. Uomo schivo e riservato, aveva frequent ...