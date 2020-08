Molesta i clienti di un bar, poi aggredisce e colpisce con un coltello un giovane: 32enne finisce in carcere (Di lunedì 24 agosto 2020) La scorsa notte, i Carabinieri della Compagnia Cassia hanno arrestato un romano di 32 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di tentato omicidio. I fatti Il giovane, in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuta all’abuso di alcool, nei pressi di un bar del centro cittadino, stava recando fastidio ad alcuni avventori lì presenti, senza motivo. Un giovane di 24 anni, residente in zona, nel tentativo di allontanarlo, è stato aggredito e colpito con un coltello alle gambe ed agli arti superiori dal 32enne che è poi fuggito. Successivamente è intervenuta la pattuglia dei Carabinieri, su segnalazione giunta al NUE 112, che su indicazioni fornite dai presenti, ha rintracciato l’aggressore, dopo poco tempo presso la propria abitazione. La vittima ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Molesta i clienti di un bar, poi aggredisce e colpisce con un coltello un giovane: 32enne finisce in carcere - arquer12 : RT @RadioSavana: Oristano, #risorsaINPS clandestino mezzo nudo, deperito dalla fame e dalla guerra, molesta clienti di un bar e poi di altr… - orsoazzurro1 : RT @RadioSavana: Oristano, #risorsaINPS clandestino mezzo nudo, deperito dalla fame e dalla guerra, molesta clienti di un bar e poi di altr… - 12qbert : RT @RadioSavana: Oristano, #risorsaINPS clandestino mezzo nudo, deperito dalla fame e dalla guerra, molesta clienti di un bar e poi di altr… - marcocf69 : RT @RadioSavana: Oristano, #risorsaINPS clandestino mezzo nudo, deperito dalla fame e dalla guerra, molesta clienti di un bar e poi di altr… -

Ultime Notizie dalla rete : Molesta clienti Ubriaco fradicio molesta i clienti di un bar e aggredisce i carabinieri: arrestato PadovaOggi Ubriaco fradicio molesta i clienti di un bar e aggredisce i carabinieri: arrestato

Qualche birra di troppo e parte la sceneggiata. Prima molesta i clienti del bar e poi aggredisce i carabinieri chiamati in aiuto. E il tutto culmina con l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale.

Trieste, aggredita in casa da un rappresentante

La vittima è una ultrasettantenne. Ha riferito di essere stata presa a pugni da un venditore di monete da collezione TRIESTE Aggredita in casa da un venditore di monete da collezione. La vittima è una ...

Qualche birra di troppo e parte la sceneggiata. Prima molesta i clienti del bar e poi aggredisce i carabinieri chiamati in aiuto. E il tutto culmina con l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale.La vittima è una ultrasettantenne. Ha riferito di essere stata presa a pugni da un venditore di monete da collezione TRIESTE Aggredita in casa da un venditore di monete da collezione. La vittima è una ...