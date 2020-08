MOIGE contro Gente in difesa della famiglia Totti: la denuncia – VIDEO (Di lunedì 24 agosto 2020) Il MOIGE ha deciso di sostenere la famiglia Totti con un’azione legale contro il direttore di Gente. Il MOIGE è il Movimento Italiano Genitori e si occupa della difesa dei diritti dei bambini e in generale dei minori in Italia, prevenendo e combattendo abusi di ogni genere. Il Movimento si è deciso a intervenire legalmente contro il settimanale Gente, il cui direttore ha autorizzato la … L'articolo MOIGE contro Gente in difesa della famiglia Totti: la denuncia – VIDEO è stato ... Leggi su chedonna

Ultime Notizie dalla rete : MOIGE contro MOIGE contro Gente in difesa della famiglia Totti: la denuncia – VIDEO CheDonna.it Chanel Totti in copertina accende l'ira dei genitori: "Si mercifica il corpo delle adolescenti"

Da giorni sui social è montata la polemica contro il settimanale Gente, che nel numero in edicola ha dedicato la copertina a Francesco Totti ma, soprattutto, a sua figlia Chanel. La secondogenita del ...

