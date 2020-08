Mogol, il segreto della malattia a Io e Te: 'Quando me l'hanno detto ho accettato il mio destino'. Diaco amirato dalla serenità del maestro (Di lunedì 24 agosto 2020) Mogol, il segreto della malattia a Io e Te: 'Mi hanno messo quattro bypass'. Diaco amirato dalla serenità del maestro. Il grande musicista, il cui vero nome è Giulio Rapetti , è stato protagonista del ... Leggi su leggo

leggoit : Mogol, il segreto della malattia a Io e Te: «Mi hanno messo quattro bypass». Diaco amirato dalla serenità del maest… -

Ultime Notizie dalla rete : Mogol segreto

Leggo.it

Mogol, dai testi per Sanremo a Spotify: "È bello che i giovani ascoltino le canzoni mie e di Lucio" Fanpage.it ha incontrato Giulio Mogol a Milano, in occasione della messa in scena al teatro Dal Verm ...Mogol, tutta la verità sul litigio con Lucio Battisti: “Ecco perché finì così male”. La spiegazione dopo tanti anni del motivo della fine dello storico sodalizio. Brusche rotture, incomprensioni e ris ...