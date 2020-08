Miralem Pjanic positivo al coronavirus dopo la vacanza in Sardegna (Di lunedì 24 agosto 2020) Miralem Pjanic ha il Covid: il centrocampista, appena acquistato dal Barcellona, è risultato positivo al test e ora è in isolamento. “Fortunatamente sto bene e sono asintomatico”, fa sapere sui social lo stesso calciatore, che nei prossimi quindici giorni rimarrà dentro casa e non potrà unirsi ai nuovi compagni del club catalano. Anche lui, come l’attaccante Andrea Petagna e Sinisa Mihajlovic, aveva trascorso le vacanze estive in Sardegna. Domenica il 35% dei casi registrati nel Lazio erano legati ai rientri dall’isola. dopo la notizia della positività, l’ex Juventus e Roma su Instagram ha tenuto a precisare che “se c’è una cosa che ho imparato è che non bisogna mai dare niente per scontato, neanche le cose che ... Leggi su ilfattoquotidiano

