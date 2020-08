“Milik vattene”, l’attaccante polacco nel mirino dei tifosi azzurri (VIDEO) (Di lunedì 24 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastel di Sangro – E’ partita ufficialmente la nuova stagione azzurra. Da oggi è cominciato il ritiro estivo del Napoli a Castel di Sangro finalizzato alla preparazione del campionato 2020/21. Gli azzurri hanno svolto il primo allenamento in Abruzzo nel pomeriggio. Tanti i tifosi partenopei accorsi al campo per seguire la prima uscita stagionale allo stadio Patini degli uomini di Rino Gattuso. “Milik vattene” è la frase che arriva dagli spalti. Durante la seduta alcuni tifosi azzurri dalle tribune, infatti, hanno inveito contro Arek Milik, che sembra vicino all’addio ed è pronto per nuove sfide e stimoli. Il polacco ha rifiutato il rinnovo e sta spingendo per l’approdo alla Juventus. IL ... Leggi su anteprima24

Lucavad72 : @ToniAzzurri @TolliVincenzo I “Milik vattene” ne sono davvero tanti - TolliVincenzo : RT @ToniAzzurri: Che vergogna il tipo che alla prima di allenamento, con tutta la squadra da incitare, con Osimhen appena arrivato, pensa a… - ToniAzzurri : Che vergogna il tipo che alla prima di allenamento, con tutta la squadra da incitare, con Osimhen appena arrivato,… -

