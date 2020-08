Milik Juventus, trattativa complicata: nuova richiesta del Napoli (Di lunedì 24 agosto 2020) Milik Juventus – La Juventus cerca di puntellare il reparto in vista della prossima stagione. I bianconeri adesso guardano in casa Napoli per rinforzare l’attacco: obiettivo Milik, ma la trattativa sembrerebbe essere diventata complicata. Gli azzurri alzano le pretese: chiesto recentemente un terzino alla Juve. Continua ancora l’affare tra i due club. Milik Juve: il Napoli chiede Cuadrado Milik sarebbe sempre più lontano dal trasferimento alla Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da “Il Mattino”, il Napoli chiederebbe 35 milioni di euro per la cessione del giocatore, oppure il cartellino di Juan Cuadrado, visto che Bernardeschi non ... Leggi su juvedipendenza

