Milik in uscita ma ancora senza destinazione, si defila anche la Roma (Di lunedì 24 agosto 2020) Il futuro di Arek Milik sembra essere lontano da Napoli ma del tutto ignota la sua prossima maglia. La Gazzetta dello Sport riporta che le … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

goly87 : @enzogoku69 @Lelo49457 Enzo ma visti l'interessamento di matvienko(o come si scrive) possibile che è per l'eventual… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Gazzetta – Un Napoli a Castel di Sangro senza certezze: tan… - Salvato95551627 : RT @armcopp: Se non riuscite a capire che a ogni uscita corrisponde un ingresso non è colpa mia. Milik->Osimhen Callejon->Under/Boga Lozan… - FrancescoRoma78 : RT @armcopp: Se non riuscite a capire che a ogni uscita corrisponde un ingresso non è colpa mia. Milik->Osimhen Callejon->Under/Boga Lozan… - armcopp : Se non riuscite a capire che a ogni uscita corrisponde un ingresso non è colpa mia. Milik->Osimhen Callejon->Under… -