Milano, suicidio di un uomo in Questura: la dinamica. Ci sono i video

suicidio in Questura a Milano – Ieri in Questura a Milano un uomo si è tolto la vita. Si tratta di un 43enne di cui non si conosce ancora l'identità. I video delle telecamere al vaglio degli inquirenti. Tragedia consumatasi ieri in Questura a Milano, dove un uomo di 43 anni (non ancora identificato) si è tolto la vita. L'episodio è stato immortalato dalle telecamere di sorveglianza che hanno registrato tutto: il video è ora al vaglio degli inquirenti e del magistrato che stanno studiando le immagini. Non si conosce ancora l'identità dell'uomo suicida: per ora si sa che è un algerino, e non ...

