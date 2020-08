Milan, striscioni a Milanello: «Lottiamo insieme per tornare protagonisti» – FOTO (Di lunedì 24 agosto 2020) La Curva Sud del Milan ha apposto striscioni fuori da Milanello: i messaggi dei tifosi in vista della prossima stagione – FOTO (dal nostro inviato a Milanello) – La nuova stagione del Milan è pronta a ripartire da dove si è interrotta: un posto ottenuto in Europa League e una fiducia ritrovata. A Milanello, nella giornata odierna, la Curva Sud ha apposto degli striscioni che hanno il sapore di voglia di ripartire: in particolare i tifosi hanno apprezzato la scelta di non cambiare guida tecnica, confermando Pioli. «Nessun ennesimo ribaltone il buon auspicio per la stagione, Lottiamo insieme per tornare protagonisti» e ancora, in un altro striscione, ... Leggi su calcionews24

