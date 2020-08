Milan, Pobega rinnova fino al 2025 (Di lunedì 24 agosto 2020) Tommaso Pobega ha rinnovato col Milan fino al 2025. Lo ha comunicato il club rossonero, che dunque ha prolungato il contratto del giovane centrocampista cresciuto proprio nella Primavera del Diavolo e in forza al Pordenone nella stagione appena terminata in cui ha brillato per forza fisica e feeling con la porta, risultando tra i giocatori più determinanti del campionato cadetto. Leggi su sportface

