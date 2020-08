Milan, Maldini sul rinnovo di Ibrahimovic: «Sono ottimista» (Di lunedì 24 agosto 2020) Paolo Maldini ha parlato della situazione relativa al rinnovo di Zlatan Ibrahimovic In casa Milan tiene ancora banco la situazione relativa al rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Le parti stanno ancora trattando, ma l’accordo sembrerebbe vicino. Come confermato anche da Paolo Maldini, direttore tecnico dei rossoneri, ai microfoni di Sky Sport. «Il rinnovo di Ibrahimovic? Sono ottimista». Le parole del dirigente del Milan sul rinnovo dell’attaccante svedese. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

AntoVitiello : Programma raduno #Milan: - Lunedì 24 test Covid - Martedì 25 primo allenamento (non sul campo esterno) e incontro l… - DiMarzio : Futuro #Ibrahimovic al #Milan, le parole di #Maldini. VIDEO - Gazzetta_it : #Rangnick: “Milan, potevi svoltare. #Ibra? Non ci punterei. Maldini ha speso ma...” - MilanNewsit : Sky - Incontro Maldini-Ramadani a Milano, sul tavolo il futuro di Rebic - chrisACM1899 : RT @SimoneFracassi: Maldini e Massara hanno incontrato il procuratore di #Rebic ; l'Eintracht e il #milan cercano un accordo sulla cessione… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Maldini

SINTRA - La festa del Bayern per la sua sesta Coppa dei Campioni è la celebrazione di un'abitudine un po' perduta, perché sono passati 7 anni dall'ultima volta. Ma le abitudini non si dimenticano e co ...In casa Milan tiene ancora banco la situazione relativa al rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Le parti stanno ancora trattando, ma l’accordo sembrerebbe vicino. Come confermato anche da Paolo Maldini, dir ...