Milan, Maldini: “Futuro Ibrahimovic? Siamo sempre ottimisti” (Di lunedì 24 agosto 2020) “Futuro Ibra? Siamo sempre ottimisti”. Lo ha detto il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini ai microfoni di Sky Sport a margine del primo giorno di raduno dei rossoneri in vista della nuova stagione di campionato in cui la squadra di Pioli spera di avere ancora a disposizione Zlatan Ibrahimovic, il cui rinnovo, che sembrava ormai certo pochi giorni fa, da ieri con le parole di Raiola è tornato a rischio. Leggi su sportface

AntoVitiello : Programma raduno #Milan: - Lunedì 24 test Covid - Martedì 25 primo allenamento (non sul campo esterno) e incontro l… - DiMarzio : Futuro #Ibrahimovic al #Milan, le parole di #Maldini. VIDEO - Gazzetta_it : #Rangnick: “Milan, potevi svoltare. #Ibra? Non ci punterei. Maldini ha speso ma...” - MilanPress_it : #Milan, accordo con #Rebic. Decisivo l’incontro di #Maldini e #Massara con l’agente. Ora si deve trattare con l’… - maudel1969 : @MilanNewsit Ragazzi, ma avete dimenticato che Maldini fino a pochi giorni fa era fuori dal Milan? E che ibra già s… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Maldini

A Milanello si sono visti tutti i calciatori tranne lo svedese Ibrahimovic. Il calciatore non ha ancora prolungato il suo contratto con la società rossonera e non è detto che ciò possa avvenire. La di ...La priorità del Milan resta come sempre il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, ma, secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, in data odierna Massara e Maldini hanno finalmente trovato l’accordo per ...