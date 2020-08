Milan, Maldini avvicina Ibrahimovic: “Sono ottimista” (Di lunedì 24 agosto 2020) L'ex bandiera del Milan è stata intercettata dai microfoni di Sky Sport, dove ha commentato la questione che sta altamente tenendo banco negli ultimi giorni: quella legata al rinnovo di Zlatan Ibrahimovic.LE PAROLE DI Maldinicaption id="attachment 1001397" align="alignnone" width="594" Maldini (getty images)/captionÈ una frase, ma sibillina quella pronunciata da Paolo Maldini a Sky Sport: "Ottimismo per il rinnovo di Ibrahimovic? Sempre ottimisti". Con queste parole il direttore tecnico del Milan ha provato a riavvicinare il fuoriclasse svedese ai rossoneri, dopo che negli ultimi giorni il rinnovo sembrava essersi allontanato. Milan, Maldini avvicina Ibrahimovic: ... Leggi su itasportpress

AntoVitiello : Programma raduno #Milan: - Lunedì 24 test Covid - Martedì 25 primo allenamento (non sul campo esterno) e incontro l… - DiMarzio : Futuro #Ibrahimovic al #Milan, le parole di #Maldini. VIDEO - Gazzetta_it : #Rangnick: “Milan, potevi svoltare. #Ibra? Non ci punterei. Maldini ha speso ma...” - Alfa147_Bettega : RT @Quintomioo: ??Esclusiva ?? abbiamo intervistato Paolo Maldini a Lido di Camaiore queste le sue parole sul mercato del Milan ???? https:/… - salvatorecozza1 : RT @SimoneFracassi: Maldini e Massara hanno incontrato il procuratore di #Rebic ; l'Eintracht e il #milan cercano un accordo sulla cessione… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Maldini

SINTRA - La festa del Bayern per la sua sesta Coppa dei Campioni è la celebrazione di un'abitudine un po' perduta, perché sono passati 7 anni dall'ultima volta. Ma le abitudini non si dimenticano e co ...In casa Milan tiene ancora banco la situazione relativa al rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Le parti stanno ancora trattando, ma l’accordo sembrerebbe vicino. Come confermato anche da Paolo Maldini, dir ...