Milan, chiesto Brahim Diaz al Real Madrid: ipotesi prestito (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Milan ha chiesto Brahim Diaz al Real Madrid: ipotesi prestito con diritto di riscatto. Contatti avviati Il Milan ha sondato il terreno con il Real Madrid per Brahim Diaz, esterno offensivo classe '99. Come riportato da Sky Sport, il club rossonero ha proposto ai blancos il prestito con diritto di riscatto. I contatti sono stati avviati, ma la trattativa è ancora allo stato embrionale in attesa di capire anche la volontà del calciatore.

Il Milan ha sondato il terreno con il Real Madrid per Brahim Diaz, esterno offensivo classe ’99. Come riportato da Sky Sport, il club rossonero ha proposto ai blancos il prestito con diritto di ...

Milan-Ibrahimovic: contatti senza sosta, ma c'è distanza

Ibrahimovic è reduce da un ottimo finale di stagione, i numeri sono dalla sua con i 10 gol messi a segno nelle 18 apparizioni in campionato. Lo svedese non ha raggiunto ancora l'intesa con la società ...

Milan-Ibrahimovic: contatti senza sosta, ma c'è distanza

Ibrahimovic è reduce da un ottimo finale di stagione, i numeri sono dalla sua con i 10 gol messi a segno nelle 18 apparizioni in campionato. Lo svedese non ha raggiunto ancora l'intesa con la società ...