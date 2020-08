Migranti, Musumeci va allo scontro con Roma: "Se l'ordinanza sarà disattesa pronti a rivolgerci alla magistratura" (Di lunedì 24 agosto 2020) Il ministero dell'Interno risponde che la materia è di "esclusiva competenza statale" e non certo della Regione, quindi il documento è nullo. "In 3500 trasferiti, ci aspettiamo collaborazione". A Lampedusa 58 positivi Leggi su repubblica

