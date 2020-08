Migranti, Musumeci: “Tendopoli? Campi di concentramento, metteremo sigilli”. Poi sugli hotspot: “Non c’è nessuna garanzia di sicurezza” (Di lunedì 24 agosto 2020) “Da parte nostra non c’è alcuna volontà di scontro con lo Stato centrale anche perché lo Stato siamo noi. La Regione, i Comuni, le ex province. Dal governo centrale ci attendiamo lo stesso rispetto”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, oggi a Catania, per illustrare l’ordinanza sullo sgombero degli hotspot e dei Centri di accoglienza per i Migranti, con le relative modalità di attuazione. Il provvedimento è stato firmato dal governatore sabato notte. “Ad atteggiamenti improntati – ha aggiunto – ad arroganza, superficialità o ai silenzi che fanno perdere tempo alla risoluzione dei problemi noi diciamo no”. “Abbiamo rivendicato il diritto di tutelare la salute dei siciliani – ha concluso ... Leggi su ilfattoquotidiano

LegaSalvini : SICILIA, TUTTI I MIGRANTI VIA ENTRO DOMANI. MUSUMECI SFIDA IL GOVERNO E L'EUROPA: IL TESTO DELL'ORDINANZA - gennaromigliore : Mentre la #Sicilia viene data in pasto ai partiti di destra, #Musumeci dà in pasto ai populisti il corpo dei migran… - LegaSalvini : #SALVINI: 'SICILIA CHIUDE CENTRO MIGRANTI, BRAVO MUSUMECI' - ilriformista : Si infiamma lo scontro tra @Viminale e @Musumeci_Staff dopo l'ordinanza della Sicilia sui migranti - VarGioCo : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi «Stop all’invasione dei barconi» La Sicilia mette al bando migranti e Ong. Musumeci ord… -