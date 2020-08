Migranti, Musumeci: il governo crea in Sicilia campi di concentramento (Di lunedì 24 agosto 2020) Il presidente della Regione non arretra sulla chiusura degli hotspot: «Ci rivolgeremo alla magistratura» Leggi su lastampa

matteosalvinimi : Altri 58 positivi a Lampedusa. Vogliono mettere le mascherine ai nostri figli in classe, intanto fanno sbarcare mig… - LegaSalvini : SICILIA, TUTTI I MIGRANTI VIA ENTRO DOMANI. MUSUMECI SFIDA IL GOVERNO E L'EUROPA: IL TESTO DELL'ORDINANZA - gennaromigliore : Mentre la #Sicilia viene data in pasto ai partiti di destra, #Musumeci dà in pasto ai populisti il corpo dei migran… - FsSenni : RT @GiancarloDeRisi: Migranti, Gad Lerner attacca Musumeci: “Fascista”. Ma il governatore accusa: 'È da razzista, caro Lerner, ammassare mi… - Walter00365070 : RT @DioAbbiPieta: Se si vuol capire che esattamente come funziona il populismo basta seguire questa vicenda. Musumeci, governatore della S… -