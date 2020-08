Migranti, il Viminale ha già sbugiardato la sua ordinanza ma Musumeci insiste: “Se non sarà attuata, mi rivolgerò alla magistratura” (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Viminale ha già chiarito che la sua ordinanza “non ha alcun valore“, perché l’immigrazione è “una materia di competenza statale“. Ma il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, insiste nella sua provocazione al governo e anzi rilancia: “Aspettiamo la mezzanotte. Se i soggetti che sono chiamati a dare attuazione alla mia ordinanza non dovessero farlo a noi rimane solo una strada: rivolgerci alla magistratura“. Il presidente di Regione nel fine settimana ha annunciato l’intenzione di mandare via tutti i Migranti dalla Sicilia. Una mossa che ha ricevuto subito l’approvazione di Matteo Salvini e che Musumeci giustifica nascondendosi dietro ... Leggi su ilfattoquotidiano

