Migranti, il monito del parroco siciliano: “Chi gioisce per l’ordinanza di Musumeci non venga a messa” (Di lunedì 24 agosto 2020) PALERMO – “Scrivo ai miei parrocchiani, a quanti tra questi oggi gioiscono per l’ordinanza di Musumeci convinti da domani di essersi liberati del problema delle migrazioni, a quanti osannano scelte politiche che non fanno il bene dei poveri di questo mondo ma guardano solo al proprio interesse. A voi dico: non venite a Messa, state perdendo tempo! Non giova a nulla battervi il petto, ascoltare la parola del Vangelo, nutrirvi dell’Eucarestia. La vostra ipocrisia vi precede“. Lo scrive sul proprio profilo Facebook un sacerdote di Floridia, in provincia di Siracusa, don Lorenzo Russo, che guida la parrocchia San Francesco d’Assisi. Leggi su dire

ventoc : RT @angelo_ra_: Musumeci rilancia al sfida al Viminale: 'avanti con lo sgombero dei migranti' Il presidente della Regione siciliana replic… - angelo_ra_ : Musumeci rilancia al sfida al Viminale: 'avanti con lo sgombero dei migranti' Il presidente della Regione sicilian… - GiuseppeTalami : RT @ilriformista: Le parole di fuoco di @Pontifex_it, che ha ricordato anche le vittime del #Coronavirus e il #terremoto che 4 anni fa ha c… - durernlcs : RT @ilriformista: Le parole di fuoco di @Pontifex_it, che ha ricordato anche le vittime del #Coronavirus e il #terremoto che 4 anni fa ha c… - Roky99760738 : RT @ilriformista: Le parole di fuoco di @Pontifex_it, che ha ricordato anche le vittime del #Coronavirus e il #terremoto che 4 anni fa ha c… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti monito Migranti, il monito del parroco siciliano: "Chi gioisce per l'ordinanza di Musumeci non venga a messa" Dire Sbarchi a Lampedusa, monito al Goverso dell’associazione Amici della Polizia

L’associazione ‘Amici della Polizia’ (A.d.P) plaude al Governatore della Sicilia Musumeci, il quale ha sottoscritto un’ordinanza che ordina lo sgombero di hotspot centri di accoglienza, nonché il tras ...

Il Papa: “Dio ci chiederà conto di tutti i migranti morti nei viaggi della speranza”

Città del Vaticano – “Il Signore ci chiederà conto di tutti i migranti caduti nei viaggi della speranza. Sono stati vittime della cultura dello scarto“. E’ il monito che lancia Papa Francesco al termi ...

L’associazione ‘Amici della Polizia’ (A.d.P) plaude al Governatore della Sicilia Musumeci, il quale ha sottoscritto un’ordinanza che ordina lo sgombero di hotspot centri di accoglienza, nonché il tras ...Città del Vaticano – “Il Signore ci chiederà conto di tutti i migranti caduti nei viaggi della speranza. Sono stati vittime della cultura dello scarto“. E’ il monito che lancia Papa Francesco al termi ...