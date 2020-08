Michelle Hunziker dopo la foto sulla Scala dei Turchi: “Ero in buona fede. Venendo dal mare non ci sono cartelli” (Di lunedì 24 agosto 2020) “Chiacchiere tra mamma e figlia in una location davvero surreale“, lo scatto di Michelle Hunziker in compagnia della figlia Aurora, pubblicato sabato scorso su Instagram, non è di certo passato. A far discutere proprio la location: Scala dei Turchi, la suggestiva scogliera di marna bianca di Realmonte. “Fuori dalla zona protetta ovviamente“, aveva chiarito la conduttrice di Striscia la notizia e anche la figlia, sempre su Instagram, a chi chiedeva spiegazioni aveva replicato: “È chiusa e recintata fino a un certo punto. Prima c’è un pezzo di spiaggia libera al pubblico.” La scogliera però dalla fine di febbraio è sotto sequestro su disposizione della Procura di Agrigento per motivi di sicurezza, in particolare a causa dei distacchi e dei crolli ... Leggi su ilfattoquotidiano

