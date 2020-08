“Mi vogliono denunciare”. Gabriel Garko, che guaio! L’attore si sfoga sui social: quello che gli è capitato è assurdo (Di lunedì 24 agosto 2020) Povero Gabriel Garko, truffato e gabbato da non si sa chi. L’attore dà vita a un duro sfogo sul suo ufficiale profilo di Instagram. L’attore 48enne è vittima di un profilo fake su Facebook. Scendendo nel dettaglio, il noto interprete italiano fa sapere che qualcuno ha creato un profilo falso utilizzando sia la sua foto che il suo nome. Una volta scoperto l’accaduto, Garko non è riuscito a trattenere la sua rabbia. Mostrando lo screenshot dell’account in questione, l’attore sbotta sui social e annuncia di essere pronto a denunciare. Addirittura più di una persona avrebbero minacciato l’attore. Di fronte a questo duro sfogo, i fan dimostrano tutto il loro affetto nei suoi confronti, appoggiandolo in pieno. Sono davvero molti i profili fake che girano sui ... Leggi su caffeinamagazine

SbRocko1 : @DSantanche Ricapitolando. Questi vogliono: No Mask No Covid No Pharma No Soldi a Sanità No EU No Iva Discoteche/S… - Plo_GrD : @Filoribs @Bubu_Inter @Ale_Rimi Quindi non vogliono un vaccino sicuro? Boh mi prudono le mani quando ci si lamenta del nulla cosmico - Sofia38933303 : @ElenaGuarascio Mi spiace ma quella paventata da voi pro immigrazione, non è accoglienza è solo riempire l’Italia d… - SindroCassandra : @NmargheNiki Idem, a me ieri oggi, i giorni addietro. Stamattina ho cancellato un sacco di schifo che avevo lasciat… - fruttoIo : @chujutae no, sto parlando sia del ciuccio che di taehyung che di jin e chissà quanta altra roba, non mi interessa… -

Ultime Notizie dalla rete : “Mi vogliono Intervista alla cantante Federica Roma: "La musica? Un generatore di emozioni" ciociariaoggi.it