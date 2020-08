“Mi dispiace tanto…”. Michelle Hunziker, dopo il grande caos si scusa pubblicamente: cosa è successo (Di lunedì 24 agosto 2020) Michelle Hunziker si scusa dopo la foto sulla Scala dei Turchi ad Agrugento. La conduttrice è finita al centro delle polemiche insieme alla figlia Aurora Ramazzotti a causa di una foto scattata nella nota località che è stata sottoposta a sequestro. La zona era stata dichiarata mesi fa inaccessibile, per questo motivo il post pubblicato dalla conduttrice aveva scatenato le critiche. “Chiacchiere tra mamma e figlia in una location davvero surreale. Ovviamente fuori dalla zona protetta”. Ma le polemiche sono ugualmente esplose in poche ore, a tal punto da far intervenire la Procura agrigentina. La scogliera, infatti, dalla fine di febbraio è sotto sequestro su disposizione della Procura di Agrigento per motivi di sicurezza, in particolare a causa dei distacchi e dei crolli ... Leggi su caffeinamagazine

