METEO Italia: ritorno del CALDO con l’anticiclone. Nel weekend PEGGIORA (Di lunedì 24 agosto 2020) METEO SINO AL 30 AGOSTO 2020, ANALISI E PREVISIONE Dopo i danni dei forti temporali domenicali sulle regioni settentrionali, ora l’instabilità si è trasferita verso il Centro Italia e punta anche il Meridione. Si tratta delle conseguenze legate alla penetrazione d’aria fresca, che va definitivamente a spodestare la bolla d’aria sahariana che aveva dominato nei giorni scorsi. Questo impulso d’instabilità sta transitando con la sua parte più attiva sui Balcani, interessando pertanto in forma più lieve il Centro-Sud dell’Italia. L’attività temporalesca si scatena soprattutto nelle ore più calde e a ridosso dei rilievi. Le temperature sono in calo fin sulle regioni meridionali, con valori ovunque prossimi alle medie del periodo. Residue ... Leggi su meteogiornale

infoitinterno : Tendenza meteo PROSSIMO WEEKEND: POSSIBILE MALTEMPO su parte d'Italia, aggiornamenti - infoitinterno : Cronaca METEO: VIOLENTI TEMPORALI e NUBIFRAGI su parte d'ITALIA, ora tocca anche al Centro-Sud - piobulgaro : ? METEO ITALIA - FORTI TEMPORALI E GRANDINATE STANNO PER ABBATTERSI SU ALCUNE REGIONI! Ecco dove e quando ??… - Pre_Temp : ?? Temporali vigorosi soprattutto sul Centro - Italia. Primi fenomeni anche sul Nord Italia. ?? Fonte radar:… - CentroMeteoITA : #METEO: NUBIFRAGI in arrivo in ITALIA con l'#ESTATE ai ferri corti, quale tendenza per l'inizio di #SETTEMBRE? -

Ultime Notizie dalla rete : METEO Italia CORONAVIRUS Italia: Ultimo Bollettino, l'EPIDEMIA CONTINUA! +953 CONTAGIATI, +4 MORTI, +74 RICOVERI iLMeteo.it METEO Italia: ritorno del CALDO con l’anticiclone. Nel weekend PEGGIORA

Dopo i danni dei forti temporali domenicali sulle regioni settentrionali, ora l’instabilità si è trasferita verso il Centro Italia e punta anche il Meridione. Si tratta delle conseguenze legate alla p ...

Meteo in Sicilia, ancora giornate di sole e alte temperature e rischio incendi

19:56Meteo in Sicilia, ancora giornate di sole e alte temperature e rischio incendi 19:45I Soldi Spicci – “Ecco un altro buon motivo per continuare a metterci le mascherine!” ?? VIDEO 19:02Coronavirus ...

Dopo i danni dei forti temporali domenicali sulle regioni settentrionali, ora l’instabilità si è trasferita verso il Centro Italia e punta anche il Meridione. Si tratta delle conseguenze legate alla p ...19:56Meteo in Sicilia, ancora giornate di sole e alte temperature e rischio incendi 19:45I Soldi Spicci – “Ecco un altro buon motivo per continuare a metterci le mascherine!” ?? VIDEO 19:02Coronavirus ...