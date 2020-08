Meteo Autunno per l’Italia tra caldo e burrasche, poi freddo precoce (Di lunedì 24 agosto 2020) AccuWeather prospetta un trend per l’Italia molto sommario per l’Autunno da cui abbiamo estrapolato delle nostre interpretazioni, con l’ausilio anche dei principali modelli matematici stagionali. Innanzitutto, la proiezione di AccuWeather per l’Italia ingloba anche quella di gran parte dei Balcani e sino al Mar Nero, con la previsione di tempeste nella seconda parte della stagione. Questa previsione combacia con le previsioni per l’Autunno che avevamo estrapolato dal modello matematico europeo, dove si evincevano un raffreddamento precoce e maltempo. La previsione del Centro Meteo Europeo è orientata per i mesi di novembre e dicembre con precipitazioni superiori alla media, e con tendenza a valori termici al ribasso. Ciò favorirebbe gran neve nelle ... Leggi su meteogiornale

