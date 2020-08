Meteo Autunno per l’Italia: burrascoso. Poi freddo precoce (Di lunedì 24 agosto 2020) AccuWeather prospetta un trend per l’Italia molto sommario per l’Autunno da cui abbiamo estrapolato delle nostre interpretazioni, con l’ausilio anche dei principali modelli matematici stagionali. Innanzitutto, la proiezione di AccuWeather per l’Italia ingloba anche quella di gran parte dei Balcani e sino al Mar Nero, con la previsione di tempeste nella seconda parte della stagione. Questa previsione combacia con le previsioni per l’Autunno che avevamo estrapolato dal modello matematico europeo, dove si evincevano un raffreddamento precoce e maltempo. La previsione del Centro Meteo Europeo è orientata per i mesi di novembre e dicembre con precipitazioni superiori alla media, e con tendenza a valori termici al ribasso. Ciò favorirebbe gran neve nelle ... Leggi su meteogiornale

CorriereQ : AccuWeather, Meteo Autunno per l’Italia: caldo, poi burrascoso - zazoomblog : Meteo Lungo termine: brutta BURRASCA di inizio Autunno - #Meteo #Lungo #termine: #brutta - solonews1011 : RT @CentroMeteoITA: #METEO - A #SETTEMBRE ESPLODE l'#AUTUNNO: in ferie l'#ESTATE ANNIENTATA con frequenti #TEMPORALI, i dettagli https://t… - CentroMeteoITA : #METEO - A #SETTEMBRE ESPLODE l'#AUTUNNO: in ferie l'#ESTATE ANNIENTATA con frequenti #TEMPORALI, i dettagli - CentroMeteoITA : #METEO - #AUTUNNO alle porte dell'#ITALIA: arriva una PERTURBAZIONE ATLANTICA con violento #MALTEMPO e CROLLO TERMI… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Autunno Meteo: SETTEMBRE, c'è una NOVITA' nella PREVISIONE! Ecco QUALE e la prima TENDENZA COMPLETA per l'AUTUNNO iLMeteo.it Mediterraneo, Bombe Meteo in attesa dell’innesco. Autunno burrascoso

Le acque del Mediterraneo registrano valori superiori alla media di riferimento come ogni estate. Un riscaldamento che si è sensibilmente accentuato anche nel corso del mese di agosto 2020. Ci riferia ...

Meteo Autunno per l’Italia: burrascoso. Poi freddo precoce

AccuWeather prospetta un trend per l’Italia molto sommario per l’Autunno da cui abbiamo estrapolato delle nostre interpretazioni, con l’ausilio anche dei principali modelli matematici stagionali. Inna ...

Le acque del Mediterraneo registrano valori superiori alla media di riferimento come ogni estate. Un riscaldamento che si è sensibilmente accentuato anche nel corso del mese di agosto 2020. Ci riferia ...AccuWeather prospetta un trend per l’Italia molto sommario per l’Autunno da cui abbiamo estrapolato delle nostre interpretazioni, con l’ausilio anche dei principali modelli matematici stagionali. Inna ...