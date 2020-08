Meteo Aeronautica 30 giorni, ultima parte dell’Estate 2020 (Di lunedì 24 agosto 2020) Il bollettino Meteo con validità 30 giorni diffuso dell’Aeronautica Militare traccia un’ottimistica linea di tendenza per il fine mese di agosto e gran parte di settembre. Ci sono dei però… NORD ITALIA Tutto sommato l’autunno settembrino è alle porte, il caldo anomalo sembrerebbe cosa passata se sino al 20 settembre non ci saranno anomalie termiche positive. Addirittura, la prossima settimana avrebbe temperature sotto la media. Piogge nella norma. CENTRO E SARDEGNA Si osserva un’alternanza di fasi di caldo. Dovrebbe tornare a piovere, e ciò sarebbe un’eccellente notizia, specie per quelle aree dove c’è deficit pluviometrico. Resta il nostro dubbio della Sardegna, inserita geograficamente nel Centro Italia, ma che potrebbe ... Leggi su meteogiornale

