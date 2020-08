Mercato Milan: due attaccanti nel mirino se Ibrahimovic dice no (Di lunedì 24 agosto 2020) Secondo la Gazzetta dello Sport, Pioli senza lo svedese sarebbe costretto a cambiare modulo, abbandonando il 4-2-3-1 e pensando a nuove soluzioni tattiche . Il Milan si butterebbe in fretta e furia ... Leggi su sport.virgilio

